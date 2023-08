Tentata estorsione ai danni di un imprenditore agricolo di Pozzallo: “Denunciate sempre”. Ecco i numeri utili

Pochi giorni fa è stato arrestato in flagranza di reato un 33enne, con precedenti specifici, accusato di aver tentato un’estorsione ai danni di un imprenditore agricolo di Pozzallo. Ad arrestarlo, la squadra mobile di Ragusa. La vittima aveva denunciato tutto agli agenti: l’uomo, infatti, gli richiedeva 300 euro a settimana in cambio di “protezione”.

LE PAROLE DI CONFAGRICOLTURA RAGUSA

Confagricoltura Ragusa, oltre a congratularsi con la squadra mobile, lancia anche un appello: “Lo Stato c’è e non lascia indietro nessuno. Bisogna denunciare qualsiasi atto intimidatorio, non accettare che il malaffare mini la serenità delle imprenditrici e degli imprenditori, agricoli e non. La nostra Organizzazione è in campo nella battaglia per contrastare il racket e l’illegalità contro la libera impresa, in sinergia fattiva con le Istituzioni dello Stato. Solo attraverso l’unità e la collaborazione si può contrastare efficacemente il dilagare della criminalità e garantire un futuro sicuro per l’intera comunità”: commenta il presidente di Confagricoltura Ragusa Antonino Pirrè.

I NUMERI PER DENUNCIARE

Confagricoltura Ragusa ricorda che è attivo il numero verde 800900767 per denunciare minacce e pressioni indebite in forma anonima e ricevere immediatamente il sostegno necessario. Il servizio è curato dallo staff di “Sos Impresa – Rete per la legalità Sicilia” di Ragusa.