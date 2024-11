Tenta la fuga dal balcone e cade: in carcere un pregiudicato vittoriese

Un pregiudicato vittoriese, arrestato per evasione, cerca di sfuggire alle forze dell’ordine e di scappare attraverso il balcone. L’uomo è caduto dal balcone, precipitando in strada. Per lui, per fortuna, nessuna grave conseguenza. Ha riportato una slogatura alla caviglia e alcune escoriazioni: è stato curato e medicato e accompagnato nel carcere di Ragusa.

L’uomo, che ha 35 anni, è una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. A causa di alcuni reati si trovava ai domiciliari. Ma rispettava ben poco il provvedimento giudiziario e più volte le forze dell’ordine lo avevano sorpreso fuori dalla propria abitazione o lo avevano visto in alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza dedito a piccoli furti. Per lui, è scattato un nuovo provvedimento di arresto ed è stato nuovamente accompagnato ai domiciliari. Poi però il magistrato ha deciso l’aggravamento della misura restrittiva e gli agenti si sono recati a casa sua per accompagnarlo nel carcere di Ragusa.

L’uomo però si trovava a casa di un’amica e lì gli agenti del commissariato di Vittoria lo hanno trovato. Nel tentativo di darsi alla fuga l’uomo è caduto dal balcone per fortuna senza gravi conseguenze. Èstato accompagnato in ospedale a Vittoria per le cure necessarie e, nella stessa giornata di ieri, è stato trasferito nel carcere di contrada Pendente. foto di repertorio – ricerca fotografica di Franco Assenza

