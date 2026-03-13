Tendenze meteo Pasqua 2026: in arrivo giorni più instabili

Con la Pasqua 2026 che cadrà il 5 aprile, cresce l’attenzione degli italiani sul meteo durante le festività. Le previsioni a lungo termine suggeriscono una possibile fase più instabile, legata a una NAO (Oscillazione Nord Atlantica) neutra o leggermente negativa, che potrebbe favorire il passaggio di perturbazioni sul territorio nazionale.

Secondo il meteorologo Daniele Ingemi di Meteored Italia, dopo una prima metà di marzo caratterizzata da anticiclone e tempo stabile, dalla seconda metà del mese il ritorno del flusso nord-atlantico potrebbe portare piogge al Nord e sulle regioni tirreniche, inaugurando giornate più dinamiche e variabili. Le perturbazioni atlantiche dovrebbero continuare a interessare l’Italia fino a fine marzo, con nevicate tra Alpi e Appennino settentrionale e brevi pause di tempo stabile.

L’influenza della North Atlantic Oscillation

L’attenzione degli esperti per l’inizio di aprile si concentra sull’indice NAO, che descrive la differenza di pressione tra la depressione d’Islanda e l’anticiclone delle Azzorre. Valori neutri o leggermente negativi indebolirebbero l’anticiclone, permettendo alle correnti umide atlantiche di raggiungere l’Europa centro-meridionale e l’Italia. Il risultato sarebbe un contesto meteo variabile con alternanza di schiarite, piogge locali e possibili rovesci convettivi.

La prima decade di aprile è storicamente tra i periodi più instabili dell’anno, soprattutto al Centro-Nord, dove le precipitazioni ricorrenti e le nevicate sui rilievi sono frequenti. Non si prevedono grandi ondate di maltempo organizzate, ma episodi intermittenti di pioggia e freddo tardivo, con temperature sotto la media e possibili nevicate a quote relativamente basse.

Cosa attendersi per la festività

Per la Pasqua 2026, quindi, il tempo in Italia potrebbe risultare variabile e incerto, con giornate caratterizzate da alternanza tra schiarite e momenti di pioggia, soprattutto sulle regioni settentrionali e centrali. Le aree alpine e appenniniche potrebbero registrare nevicate sporadiche, mentre le temperature potrebbero restare leggermente sotto la media stagionale.

