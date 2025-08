Temptation Island, la coppia di Scicli si è lasciata: il falò di Maria Concetta e Angelo è finito con un addio

Il viaggio nei sentimenti è finito. E per Angelo e Maria Concetta non c’è stato lieto fine.

Nella puntata conclusiva di Temptation Island, una delle coppie più discusse dell’edizione 2025 ha deciso di lasciarsi. Dopo settimane di video sempre più difficili da digerire, Maria Concetta – 37 anni, babysitter di Gela – ha scelto di chiudere ogni rapporto con Angelo Scarpata, 33 anni, cartongessista di Scicli.

Il falò finale tra loro è stato breve, teso, senza giri di parole. Gli ultimi filmati avevano mostrato Angelo sempre più vicino alla single Marianna, tra confidenze notturne, mani che si sfiorano e una voglia nemmeno troppo velata di approfondire la conoscenza anche fuori dal programma. Maria Concetta ha assistito a tutto. E si è spenta un po’ alla volta.



A quel punto, la decisione era inevitabile: “Me ne vado da sola”, ha detto lei al falò, dopo aver ascoltato le spiegazioni di Angelo, che a quel punto è rimasto senza parole. E probabilmente anche senza più appigli.

Il pubblico ha seguito la loro storia con attenzione fin dalla prima puntata. Lei gelosissima, lui insofferente. Lei che metteva lo scotch sul letto per controllare se lui portava donne in casa. Lui che diceva di sentirsi “libero” nel villaggio, e che poi ha lasciato trasparire l’attrazione verso Marianna. Ma la svolta definitiva è arrivata fuori dalle telecamere.

A distanza di un mese dalle registrazioni, Maria Concetta ha raccontato tutto. E lo ha fatto nel modo più diretto possibile: “Ho scoperto che mi ha tradita prima del programma. L’ho beccato che si vedeva con l’ex. Ho le prove, i bonifici, tutto”.



Non si è trattato solo di un flirt in vacanza: la storia, per quanto fosse nata su basi fragili, è stata completamente minata dalla mancanza di fiducia. Maria Concetta ha smesso di credere alle sue parole. E ha scelto di pensare a se stessa.

Angelo, dal canto suo, ha provato a recuperare. Ha detto pubblicamente di essere pentito, di provare un amore vero, di non aver mai amato una donna così. Ma non è bastato.

Quella tra Maria Concetta e Angelo è una storia finita in diretta. Ma anche una storia vera. Perché Temptation Island, al netto del gioco e delle telecamere, sa scavare dentro. E quando la fiducia si rompe, nemmeno il miglior falò può riportare indietro il tempo.

