“Tele d’Amori”: a Ragusa l’arte grida contro la violenza di genere

Un appuntamento che unisce arte, memoria e lotta civile. Sabato 3 maggio 2025, alle ore 17:00, la Libreria Flaccavento aprirà le sue porte a “Tele d’Amori”, un evento fortemente simbolico promosso dall’associazione Adessobasta, insieme a “I Rifugi”, “Il Corno Francese Blu” e la stessa libreria.

Un’iniziativa che nasce per ricordare Alice Bredice, vittima di femminicidio il 29 aprile 2019, e con lei tutte le donne che hanno perso la vita per mano della violenza. A sei anni dalla sua tragica scomparsa, Ragusa si stringe in un gesto collettivo fatto di arte, parole e colori, per trasformare il dolore in resistenza, e la memoria in impegno attivo.

Tele che parlano, mani che raccontano

Cuore pulsante dell’evento sarà la pittura. Artisti, cittadine e cittadini – senza distinzione – daranno vita a tele bianche che diventeranno messaggi visivi di speranza e amore autentico. Il tema “Tele d’Amori” è una provocazione potente: un invito a immaginare un amore che non soffoca, non colpisce, non uccide. Un amore che libera.

Le tele, realizzate collettivamente, porteranno la forza di chi ha scelto di non restare in silenzio. Il riferimento alle teste di Moro, icona della tradizione siciliana, amplifica il messaggio: l’amore che diventa ossessione, che si trasforma in tragedia, oggi deve essere riscritto. Le nostre storie devono avere finali diversi.

Musica, parole e gratitudine

Ad accompagnare le pitture, la voce intensa di Luana, con letture che penetrano nell’anima, e una selezione musicale curata da Giorgio e Peppe, pensata per amplificare il sentimento che attraverserà ogni pennellata, ogni sguardo, ogni silenzio.

Dietro le quinte, il lavoro appassionato di tante persone ha reso possibile l’iniziativa. Un sentito ringraziamento va ad Adriana, Cristina, Gianna, Marco, Nina, a Peppe per la scenografia d’impatto, a Elisabetta per la forza delle sue immagini, e a Daniela, custode della libreria che ospita questo gesto collettivo di rinascita.

L’invito ai giovani: la loro arte può cambiare il mondo

Tele d’Amori è soprattutto un invito alle nuove generazioni. Le ragazze e i ragazzi sono chiamati a essere protagonisti: con il loro sguardo libero, la loro creatività senza confini, possono immaginare un futuro in cui l’amore non abbia mai il sapore dell’abuso.

Perché solo parlando, creando e denunciando, possiamo davvero dire basta.

© Riproduzione riservata