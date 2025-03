Teatro per i piccoli. A Scicli lo spettacolo con “La Principessa stonata”

Domenica alle 17 appuntamento con lo spettacolo “La Principessa stonata” nello spazio teatrale Officinoff di via dei Lillà al civico 71. Può una principessa delle fiabe essere stonata? Mariposa è una principessa coraggiosa ma assai stonata; ha un grande cuore e un sogno da realizzare, ma un giorno a Favolandia scompaiono tutte le più famose principesse delle fiabe (Biancaneve, Cenerentola, Sirenetta…) e lei decide di andarle a cercare.

Tra caverne parlanti, api ronzanti, fiori cantanti, bianconigli banditori e magiche pozioni alla fine un sogno si realizzerà ed una nuova fiaba inizierà. “Uno spettacolo originale costruito utilizzando le tecniche del teatro d’attore e del teatro di figura, unite a musiche vivaci, scene e costumi colorati – spiegano i promotori dell’evento teatrale – divertimento e coinvolgimento per i piccoli spettatori proponendo a loro una riflessione su tematiche importanti per l’universo dell’infanzia: la fiducia in se stessi, il coraggio e l’amicizia”.

© Riproduzione riservata