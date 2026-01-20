Teatro Garibaldi di Modica: “Ditegli sempre di sì” di Eduardo De Filippo in scena il 23 e 24 gennaio

La stagione di prosa del Teatro Garibaldi di Modica continua nel segno della tradizione teatrale italiana con uno spettacolo imperdibile: “Ditegli sempre di sì”, la celebre commedia di Eduardo De Filippo, sarà in scena venerdì 23 e sabato 24 gennaio alle ore 21.00.

Diretta da Domenico Pinelli, che sarà protagonista insieme a Mario Autore e Anna Ferraioli Ravel, la pièce vede sul palco un cast eccezionale: Gianluca Cangiano, Mario Cangiano, Luigi Leone, Antonio Mirabella, Laura Pagliara, Vittorio Passaro, Lucienne Perreca, Silvia Salvadori ed Elena Starace.

La trama: tra follia e comicità

Scritta nel 1927 e successivamente rivista nel 1932, la commedia racconta la storia di Michele Murri, un uomo da poco uscito dal manicomio. Apparentemente guarito, Michele resta prigioniero della propria logica perfetta, razionale e geometrica. Questo approccio alla vita lo porta a travisare la realtà, confondendo immaginazione e verità.

“Ditegli sempre di sì” è una macchina teatrale perfetta, costruita su ritmi serrati e situazioni paradossali, dove il confine tra ragione e follia si fa labile. La comicità si intreccia a riflessioni profonde sulla natura dell’uomo, trasformando la pazzia in lente per osservare la fragilità umana.

Un cast di talento per rendere vivo Eduardo De Filippo

Il successo della rappresentazione è garantito da un cast straordinario, capitanato da Domenico Pinelli, Mario Autore e Anna Ferraioli Ravel, che riesce a restituire con naturalezza e ritmo l’essenza del linguaggio eduardiano. La recitazione corale e sincera dà vita a personaggi irresistibili, tanto divertenti quanto profondamente veri.

«Portare in scena Eduardo De Filippo è una gioia – dichiarano la presidente della Fondazione Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – “Ditegli sempre di sì” è un piccolo capolavoro in cui la follia diventa specchio della società».

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro e online su Ciaotickets. Per ulteriori informazioni: Fondazione Teatro Garibaldi o telefono 0932/946991.

