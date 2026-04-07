Tavola da surf “fantasma” tra gli scogli di Sampieri: scatta l’appello

A.A.A. cercasi proprietario di una tavola da surf che è finita sugli scogli al confine con Punta Pisciotto a Sampieri sullo sfondo suggestivo della Fornace Penna. L’appello arriva da alcune persone che, passeggiando sulla spiaggia della borgata sciclitana, hanno notato la presenza di una tavola da surf sulla scogliera. Una tavola non compromessa da alcuna fessurazione ed è pronta per essere utilizzata. Ma chi lo deve fare? Dove è finito il proprietario dell’attrezzatura sportiva: se ne è disfatto volontariamente o il mare con il suo moto ondoso, risucchiandola dalla spiaggia dove sarebbe stata “parcheggiata” in via temporanea, l’ha poi spiaggiata dopo aver attraversato buona parte della costa sciclitana o modicana? Interrogativi leciti mentre la tavola da surf è lì, ferma ed intatta, nell’attesa che qualcuno la reclami e la riporti a casa.

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