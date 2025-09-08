Tartarughine nate all’ombra dell’eclissi di luna: è accaduto a Bruca

Uno spettacolo della natura che ha compensato quello che l’umano ha compromesso facendo saltare “Bruca senza frontiere 2025” per il naufragio del motopescherecchio della flotta di Scoglitti. A causa di quell’evento-incidente, prima di ferragosto, le attività balneari e ludiche in una delle spiagge più belle della costa sciclitana ed iblea tutta sono tutte saltate. Con grande amarezza per i ragazzi dell’associazione “Bruca senza frontiere” che oggi, all’indomani dell’eclissi di luna, raccontano la bella storia che gli è accaduta.

Mentre si attendeva lo spettacolo dell’eclisse di luna ecco spuntare dalla sabbia gli esserini vispi e pronti a raggiungere il mare.

Ne sono nate 74 in tutto: “totalmente a caso eravamo scesi a vedere l’eclissi e ci siamo accorti che dal buco del granchio spuntavano tartarughine. Paniicooo!!! Hanno preso tutte le direzioni. La spiaggia invasa di tartarughine – racconta i ragazzi – per fortuna eravamo in tanti abbiamo cercato di contenerle e scavato corridoi lampo per indirizzarle verso l’ agognato mare. Una è stata salvata da un granchio fantasma pronto a farne la sua cena. Non dimenticheremo questi momenti. Siamo stati al posto giusto nel momento giusto ammirando la forza della natura e salvando le tartarughine da una brutta fine”.

