Un calendario fitto che toccherà, di tappa in tappa, le realtà sanitarie siciliane per mettere un punto fermo sulle liste di attesa. La Regione, proprio con questa finalità, ha composto una “squadra” di otto professionisti, fra medici e dirigenti, che dovranno ispezionare gli ospedali, individuare carenze, accertare check list ed alla fine redigere un report […]
Tartarughine nate all’ombra dell’eclissi di luna: è accaduto a Bruca
08 Set 2025 13:21
Uno spettacolo della natura che ha compensato quello che l’umano ha compromesso facendo saltare “Bruca senza frontiere 2025” per il naufragio del motopescherecchio della flotta di Scoglitti. A causa di quell’evento-incidente, prima di ferragosto, le attività balneari e ludiche in una delle spiagge più belle della costa sciclitana ed iblea tutta sono tutte saltate. Con grande amarezza per i ragazzi dell’associazione “Bruca senza frontiere” che oggi, all’indomani dell’eclissi di luna, raccontano la bella storia che gli è accaduta.
Mentre si attendeva lo spettacolo dell’eclisse di luna ecco spuntare dalla sabbia gli esserini vispi e pronti a raggiungere il mare.
Ne sono nate 74 in tutto: “totalmente a caso eravamo scesi a vedere l’eclissi e ci siamo accorti che dal buco del granchio spuntavano tartarughine. Paniicooo!!! Hanno preso tutte le direzioni. La spiaggia invasa di tartarughine – racconta i ragazzi – per fortuna eravamo in tanti abbiamo cercato di contenerle e scavato corridoi lampo per indirizzarle verso l’ agognato mare. Una è stata salvata da un granchio fantasma pronto a farne la sua cena. Non dimenticheremo questi momenti. Siamo stati al posto giusto nel momento giusto ammirando la forza della natura e salvando le tartarughine da una brutta fine”.
© Riproduzione riservata