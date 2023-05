Tartaruga spiaggiata sulla scogliera del Pisciotto a Sampieri

Morta da diversi giorni visto lo stato di decomposizione che caratterizza l’animale. E’ stata trovata nella caletta che porta al Pisciotto, sulla scogliera di Sampieri, priva di vita e già compromessa nelle sue condizioni. Priva di vita e non si sa da quando. A trovarla un cittadino che è rimasto profondamente impressionato del ritrovamento. La tartaruga mostra uno stato avanzato di decomposizione prova ne è che la sua permanenza in mare già priva di vita possa essere stata lunga.

Non è il primo caso che si registra lungo la costa iblea.

In particolare analoghi ritrovamenti si sono avuti recentemente nel litorale camarinense. In quello sciclitano da anni non si registrava un episodio simile. Se ne ricorda uno, raccapricciante, sulla spiaggia di Donnalucata quando alcuni anni fa le tartarughe spiaggiate e prive di vita sono state più di una. Fu un evento che non passò inosservato e che, anzi, è stato scritto negli annali della storia donnalucatese.

Le cause di questi eventi?

Le tartarughe marine sono animali che popolano la Terra da epoche remote. Questo è un dato certo, non certe sono le cause delle loro morti. Da tenere in conto il fatto che sono sempre più minacciate dalle attività umane: sono sensibili al disturbo del turismo nelle zone di riproduzione, alla pesca accidentale, all’inquinamento e in particolare di quello da plastica. Ogni anno un numero enorme di questi pacifici rettili marini muore a causa di tutto questo e molti, quando vengono visti in difficoltà, potrebbero essere salvati con una semplice segnalazione. Con interventi celeri molte tartarughe si potrebbero salvare. Ed, invece, si assiste impotenti a questa morìa.