TAR accoglie ricorso: Leontini resta sindaco fino al 16 dicembre

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dal legale di Innocenzo Leontini, il sindaco di Ispica sfiduciato dal Consiglio comunale, ritenendo la mozione di sfiducia presentata presumibilmente fuori tempo massimo.

Grazie a questa decisione, Leontini resterà in carica almeno fino al prossimo 16 dicembre, quando il Consiglio comunale si riunirà per pronunciarsi sul ricorso del primo cittadino.

Questo pronunciamento blocca ogni procedura di nomina da parte della Regione di un commissario straordinario, mantenendo attive sia l’amministrazione che il Consiglio comunale fino alla definizione della vicenda.

Il sindaco, tramite il legale Antonio Barone, aveva contestato la validità della mozione di sfiducia sostenendo che fosse stata presentata oltre i termini previsti dalla legge, evidenziando così un presunto vizio procedurale che ha portato alla sospensiva del TAR.

Il 16 dicembre sarà quindi il giorno chiave per decidere le sorti dell’amministrazione comunale e stabilire se Leontini manterrà la guida del Comune o se il Consiglio confermerà la sfiducia.

