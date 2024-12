Tampona auto parcheggiata, entrambe finiscono in una scarpata: incidente a Scicli

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, 30 dicembre, intorno alle 18.30 in via Malpighi, una traversa di via Colombo, a Scicli. A restare coinvolte, due auto. Una donna originaria di Scicli, durante una manovra errata, ha tamponato un veicolo parcheggiato. L’impatto ha provocato la caduta di entrambe le auto nella sottostante scarpata, fino al greto del torrente Fiumelato, attualmente asciutto.

Fortunatamente, l’automobilista è rimasta illesa, mentre i danni si sono limitati ai mezzi coinvolti. Per alcuni istanti si è temuto il peggio, ma la situazione è stata prontamente gestita dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, che hanno messo in sicurezza i veicoli.

© Riproduzione riservata