L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha pubblicato un avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero-professionali destinati a medici in quiescenza, con l’obiettivo di rafforzare i servizi ospedalieri e garantire la continuità assistenziale. Il provvedimento è stato formalizzato con la delibera n. 563 del 14 marzo e rientra nelle azioni avviate dalla Direzione strategica per […]
“Tabarè” di Giovanna Drago in scena a Scicli: poesia siciliana e intermezzi musicali
19 Mar 2026 10:14
Appuntamento alle 18,30 con la ripresa delle Conversazioni a Scicli promosse dal “Movimento culturale Vitaliano Brancati”. L’edizione 2026 continua ad essere di grande interesse culturale ed artistico. Alle 18,30 la presentazione di un libro novità dal titolo “Tabarè”. L’autrice è Giovanna Drago, conosciuta nella nostra città per i tanti ruoli che l’hanno caratterizzata: da insegnante ad attrice teatrale in varie compagnie cittadine, adesso poetessa e vincitrice di importanti Premi letterari. Il suo è un libro di poesie, in dialetto siciliano e in lingua italiana. A presentare l’opera il professore Giuseppe Pitrolo. Nella serata al “Brancati” alcune letture del suo libro e gli intermezzi del fisarmonicista Scardino.
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