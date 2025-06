Svuota la cassa del supermercato: beccato dai carabinieri

Colpo in un supermercato durante un momento di distrazione del titolare: ma la fuga dei ladri è durata poco. Un giovane pregiudicato di 20 anni, residente in provincia di Catania, è finito nei guai per un furto aggravato avvenuto a Giarratana. La misura cautelare dell’Obbligo di Dimora è stata eseguita dai Carabinieri su disposizione del GIP del Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura iblea.

Il furto risale a qualche settimana fa, quando l’esercente si era temporaneamente allontanato dalla cassa per assistere una cliente. Al suo ritorno, l’amara sorpresa: spariti circa 400 euro. Grazie all’analisi delle telecamere di sorveglianza, i Carabinieri della Stazione di Giarratana hanno ricostruito il piano messo a punto da tre malviventi.

Le indagini

Il ventenne, individuato come autore materiale del furto, era arrivato in paese a bordo di un’auto intestata a una delle due complici, anche loro indagate. Una svolgeva il ruolo di “apripista”, l’altra di “vedetta”. Subito dopo il furto, i tre si sono dati alla fuga rientrando nel Catanese.

Le indagini hanno portato alla denuncia per concorso in furto dei tre soggetti, mentre per il giovane il GIP ha disposto l’obbligo di dimora nel proprio Comune. Contestualmente, la Questura di Ragusa ha emesso anche un Foglio di Via Obbligatorio: il ventenne non potrà più mettere piede a Giarratana, pena sanzioni più gravi.

