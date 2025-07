Svolta epocale: la Sicilia potrà gestire le tasse in modo indipendente

Una svolta storica per la Sicilia: con l’approvazione del nuovo decreto legislativo da parte del Consiglio dei Ministri, la Regione ottiene il potere di modificare le aliquote di alcuni tributi statali applicati sul proprio territorio. Per la prima volta, sarà possibile introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni fiscali specifiche per la Sicilia, creando un sistema tributario parzialmente autonomo rispetto al resto d’Italia.

Le principali modifiche

Le modifiche consentono aumenti delle imposte entro i limiti nazionali, ma soprattutto libertà totale per riduzioni e addirittura esenzioni totali. Inoltre, la Regione potrà utilizzare incentivi e contributi sotto forma di compensazioni con i debiti fiscali dei contribuenti locali, una novità importante per sostenere famiglie e imprese in difficoltà.

Questa nuova autonomia fiscale rappresenta un potente strumento per costruire una politica tributaria mirata allo sviluppo economico locale, al sostegno sociale e alla coesione territoriale. Dopo anni di rigide regole imposte dal governo centrale, la Sicilia potrà finalmente calibrare la pressione fiscale in base alle proprie esigenze specifiche.

Un cambio di passo che apre scenari inediti per la gestione finanziaria dell’isola, con la possibilità di attrarre investimenti, incentivare nuove attività e alleviare il peso fiscale su cittadini e imprese, favorendo un rilancio economico indispensabile per il territorio.

© Riproduzione riservata