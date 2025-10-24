Svolta di Marino verso Forza Italia?

Scicli – Dopo Monisteri a Modica e Cassì a Ragusa, anche a Scicli si apre un dialogo sempre più fitto tra il sindaco Mario Marino e Forza Italia.

Nelle scorse ore, il primo cittadino ha incontrato il segretario comunale del partito, Guglielmo Cartia, in un confronto definito da entrambe le parti “cordiale e costruttivo”.

Sul tavolo, la situazione politica cittadina e i nuovi equilibri che si stanno delineando dopo l’ingresso in Consiglio comunale di quattro consiglieri e un assessore che rafforzano la compagine amministrativa.

Dal confronto sono emerse ampie convergenze sul programma di governo locale e la volontà di portare avanti azioni condivise: dalle grandi opere – come Lipparini, Chiafura, il porto di Donnalucata, il lotto autostradale di Scicli e l’ampliamento del cimitero – fino agli interventi di manutenzione ordinaria su strade, rete idrica e fognaria, e alla programmazione di eventi culturali per valorizzare il territorio.

Attenzione particolare è stata riservata anche ai servizi sociali, con l’obiettivo di introdurre misure di sostegno per i cittadini con redditi più bassi, tra cui la fornitura gratuita di medicinali.

«L’incontro – ha dichiarato il segretario comunale di Forza Italia, Guglielmo Cartia – è stato positivo e improntato alla collaborazione. Abbiamo condiviso obiettivi concreti per il bene della città e gettato le basi per un lavoro comune tra amministrazione e gruppo consiliare».

Nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri con il gruppo consiliare di Forza Italia per definire il coordinamento politico a sostegno dell’azione amministrativa del sindaco Marino.

Un passo verso un’intesa sempre più solida o una vera e propria svolta politica? La domanda resta aperta.

