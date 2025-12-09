Supersacca IV: l’arte contemporanea invade Modica con 34 artisti

La SACCA Gallery di Modica inaugura la quarta edizione di SUPERSACCA, progetto che conferma l’anima inclusiva e vivace della galleria diretta da Giovanni Scucces. Domenica 14 dicembre, alle ore 17, gli spazi espositivi della città siciliana si trasformeranno in un grande contenitore creativo, accogliendo una collettiva di 34 artisti provenienti da tutta Italia, con alcune presenze internazionali.

SUPERSACCA IV non è soltanto una mostra, ma un’esperienza pensata per stimolare il dialogo tra generazioni, linguaggi e poetiche differenti. Tra pittura, fotografia, disegno, scultura e sperimentazioni ibride, il pubblico potrà immergersi in un paesaggio visivo ricco di suggestioni e connessioni inattese. La varietà delle opere e degli stili riflette la volontà della SACCA Gallery di proporre un approccio inclusivo e dinamico all’arte contemporanea.

Un aspetto distintivo della rassegna è l’accessibilità: tutte le opere presentate per l’occasione hanno un prezzo inferiore ai 500 euro, permettendo a collezionisti, appassionati e curiosi di avvicinarsi all’arte contemporanea e, perché no, portare a casa un pezzo unico di ricerca artistica. La mostra rimarrà aperta fino al 18 gennaio 2026, dal martedì al sabato nei consueti orari della galleria, con visite anche su appuntamento.

SUPERSACCA IV rappresenta un’occasione straordinaria per vivere l’arte come esperienza condivisa e accessibile, incontrando direttamente gli autori delle opere e lasciandosi coinvolgere dalla pluralità di stili, tecniche e prospettive. La SACCA Gallery conferma così il suo ruolo di riferimento per la scena artistica contemporanea siciliana, creando ponti tra creatività, pubblico e collezionismo.

Per informazioni e aggiornamenti: www.sacca.online

