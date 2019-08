SuperEnalotto, la Sicilia sfiora ancora il "6": a Catania un "5" da 25mila euro - Ragusa Oggi

SuperEnalotto, la Sicilia sfiora ancora il “6”: a Catania un “5” da 25mila euro

Sicilia ancora a un passo dal Jackpot record del SuperEnalotto: dopo il doppio colpo sfiorato sabato scorso, nel concorso di martedì 6 agosto è arrivato un altro “5”, stavolta da 25mila euro, a Catania, come riferisce Agipronews. La schedina vincente è stata giocata martedì sera nella tabaccheria di via Antonino di Sangiuliano 68.

Il Jackpot, intanto, continua a salire, e per il concorso di giovedì 8 metterà in palio 205,4 milioni, il premio più alto nella storia del gioco e il più alto al mondo. L’ultimo avvistamento risale a più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Sicilia il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.