SuperEnalotto: a Comiso, centrato un “5” da oltre 43 mila euro

La Sicilia si scopre fortunata con il SuperEnalotto. Nel concorso del 24 novembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 43.256,20 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata convalidata nell’esercizio di via Principe Scordia 176 a Palermo, mentre la seconda è stata registrata presso il tabacchi di via Livatino 19/A a Comiso, in provincia di Ragusa.

Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 315,7 milioni di euro, record nella storia del gioco.