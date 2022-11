Suor Cristina ha lasciato l’abito, il commento delle Orsoline: “L’accompagneremo con l’affetto e la preghiera”

L’annuncio di Cristina Scuccia, nota al grande pubblico come Suor Cristina, vincitrice di The Voice of Italy nel 2014, che sabato scorso aveva confessato ai microfoni di Verissimo di essersi allontanata dalla vita consacrata, ha provocato tantissime reazioni.

Cristina Scuccia, dismesso l’abito, ha deciso di trasferirsi in Spagna dove attualmente lavora come cameriera e continua a dedicarsi alla musica.

Oggi, arriva anche la reazione della Madre Generale delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, congregazione di cui la ex suora aveva fatto parte fino a poco tempo fa.

Le suore, che prima erano sembrate piuttosto fredde nel commentare l’uscita dall’ordine di Suor Cristina, hanno dichiarato di essere dispiaciute di “non averla più tra noi” ma che comprendono e rispettano. La dichiarazione è stata riportata da Ansa: “Le auguriamo tutto il bene possibile per il suo cammino. La sentiremo sempre una nostra sorella e l’accompagneremo con l’affetto e con la preghiera”. La 34enne che ora vive e lavora in Spagna come cameriera aveva descritto la sua decisione di cambiare vita come una “scelta coraggiosa. Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me”.