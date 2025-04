Suolo Urbano: torna a Villa Silla a Modica l’evento all’insegna della sostenibilità e del territorio

Domenica 6 aprile 2025, dalle 9:30 alle 13:30, torna l’appuntamento con Suolo Urbano a Villa Silla, Modica. Un evento dedicato alla valorizzazione del territorio, all’artigianato locale e all’educazione alla sostenibilità, che offre un’occasione imperdibile per chi ama la spesa consapevole, la condivisione e l’apprendimento esperienziale.

Un mercato a cielo aperto

Dalle 9:30 alle 13:30, la Fiera Agricola e Artigiana animerà Villa Silla con prodotti freschi e genuini, tra cui frutta e verdura di stagione, formaggi, conserve, pane e altre specialità locali. Sarà inoltre possibile scoprire creazioni artigianali uniche, realizzate con passione e maestria dagli artigiani del territorio.

ConversAzioni: dialogo sull’educazione all’aperto

Alle 11:30, spazio al dibattito con l’incontro ConversAzioni, un dialogo sull’esperienza di “Facciamo scuola” con Peppe Buggea. Un’occasione per approfondire il modello di outdoor education, basato sul contatto con la natura e l’apprendimento esperienziale.

Laboratori per adulti e ragazzi

Durante la mattinata, si potranno seguire diversi laboratori tematici:

Laboratorio di Cucina Migrante (ore 10:00): un viaggio nei sapori della Tunisia con la preparazione del cous cous al finocchietto selvatico, a cura di Estremo Sud (contributo 5€).

FermentiAMO (ore 11:00): introduzione alla fermentazione acido-lattica delle verdure, con degustazione finale, guidata da Roberta Meattelli (Visflorae). Contributo 6€, prenotazione via WhatsApp al 3355455482.

Laboratori per bambini

Anche i più piccoli avranno spazio per divertirsi e imparare:

Manine in pasta! (I turno ore 10:00, II turno ore 11:30): laboratorio pratico di pasta fresca e cavatelli con Elisa Rizza Moncada (Buccia di Limone). Contributo 4€, necessario portare un grembiule.

Facciamo l’orto (ore 10:30): i bambini dai 3 anni in su potranno cimentarsi nella creazione di un nuovo orto, insieme all’Associazione Salvuccio Agosta e il GAS “Il Nonno”.

Pranzo e convivialità

Alle 13:00, si potrà pranzare con i piatti preparati da Manicò – Cucina Itinerante. Per prenotazioni, contattare Federica 3209794974 / Andrea 3311804282. Si invita a portare le proprie stoviglie per ridurre i rifiuti.

Scambio, musica e sostenibilità

Come da tradizione, Suolo Urbano promuove la condivisione e il riuso, con spazi dedicati al baratto e allo scambio di abiti, accessori, libri, piantine, semi e giocattoli. Non mancheranno il Bar Urbano, curato da Bann-Pane Libero e Manicò, e la musica dal vivo con Saro Tribastone, per un’atmosfera ancora più coinvolgente.

L’evento invita tutti a portare borraccia, stoviglie e sacchetti per contribuire alla realizzazione di un’iniziativa a rifiuti zero.

