Sud Italia nella morsa del caldo: weekend rovente, picchi fino a 40°C

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Il prossimo weekend, sabato 22 e domenica 23 agosto, conferma una netta spaccatura meteorologica sull’Italia. Mentre il Nord sarà alle prese con nuove infiltrazioni instabili e possibili temporali, il Sud Italia resterà sotto l’influenza dell’anticiclone subtropicale, con condizioni prevalentemente soleggiate e temperature elevate. Le previsioni disponibili confermano infatti il contrasto tra un Settentrione più esposto alle perturbazioni e un Mezzogiorno ancora alle prese con il caldo.

Venerdì 21 agosto, il maltempo resta soprattutto al Nord

La giornata di venerdì farà da spartiacque. Una perturbazione attraverserà rapidamente il Centro-Nord, favorendo rovesci e temporali, localmente intensi, mentre il Sud rimarrà in gran parte ai margini del peggioramento.

Il risultato sarà un forte divario termico tra le regioni settentrionali e il Mezzogiorno. Al Sud le temperature resteranno elevate, con valori prossimi ai 38-39°C nelle aree più calde e possibili punte ulteriormente elevate nelle zone interne.

Sabato 22 agosto, sole e caldo intenso al Sud

Sabato il quadro meteorologico sarà decisamente più stabile sul Mezzogiorno. Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna vedranno prevalere cieli sereni o poco nuvolosi, mentre le temperature continueranno a mantenersi su livelli elevati.

Le proiezioni indicano valori che potranno raggiungere 35-36°C in diverse località del Sud, con picchi prossimi ai 40°C nelle aree interne più esposte. La fase calda risulterà particolarmente evidente sulla Puglia e sulle due Isole Maggiori. Anche le temperature notturne potranno mantenersi elevate, aumentando la sensazione di afa nelle località costiere.

Domenica 23 agosto, nuova perturbazione al Nord ma il Sud resta al caldo

Domenica una nuova perturbazione atlantica potrebbe raggiungere il Nord-Ovest, con rovesci e temporali soprattutto tra Alpi, Prealpi e pianure settentrionali.

Ben diversa la situazione al Sud, dove dovrebbe prevalere ancora il sole e dove il caldo continuerà a rappresentare il principale elemento meteorologico della giornata. Le proiezioni disponibili descrivono infatti un Centro-Sud ancora interessato da temperature elevate, con le punte più importanti nelle aree interne e sulle Isole.

Puglia nella morsa del caldo

Tra le regioni meridionali maggiormente interessate dalla fase calda c’è la Puglia. Le temperature potranno mantenersi abbondantemente sopra le medie stagionali, soprattutto nelle zone interne.

Le previsioni attuali indicano per il fine settimana condizioni prevalentemente soleggiate e valori massimi elevati. La persistenza del caldo è confermata anche dalle tendenze elaborate per i giorni successivi, che vedono il Mezzogiorno più frequentemente interessato da temperature superiori ai 35°C rispetto al Nord.

Sicilia e Calabria, weekend da piena estate

Anche Sicilia e Calabria resteranno tra le regioni più calde d’Italia. L’azione dell’alta pressione subtropicale favorirà condizioni stabili e cieli prevalentemente sereni, con temperature che potranno raggiungere valori prossimi ai 38-40°C nelle aree interne.

Sulle coste la presenza delle brezze potrà attenuare parzialmente le massime, ma nelle ore centrali della giornata il caldo sarà comunque intenso. Per chi trascorrerà il weekend al mare, dunque, il quadro resta quello tipico della piena estate: sole, temperature elevate e poche precipitazioni.

Sardegna, rischio di picchi ancora più elevati

La Sardegna rimane una delle aree da osservare con maggiore attenzione per i valori termici. Le zone interne dell’isola sono infatti tra quelle maggiormente predisposte a raggiungere o superare localmente la soglia dei 40°C durante le fasi anticicloniche più intense.

Il caldo, inoltre, non sarà necessariamente limitato alle ore centrali: la persistenza di temperature elevate nelle ore notturne può aumentare il disagio soprattutto nelle aree urbane.

Italia divisa in due: il Sud continua a vivere l’estate

Il quadro del weekend è quindi particolarmente netto. Al Nord temporali, instabilità e temperature più contenute; al Sud sole, stabilità e caldo intenso.

È una configurazione che potrebbe proseguire anche nella parte finale di agosto, con il Centro-Nord più esposto ai passaggi perturbati atlantici e il Mezzogiorno ancora interessato, almeno a fasi alterne, da masse d’aria calda di origine subtropicale. La tendenza resta comunque soggetta agli aggiornamenti dei modelli previsionali.

Per il Sud Italia, dunque, il weekend del 22 e 23 agosto sarà ancora all’insegna del caldo: non una semplice parentesi estiva, ma una fase caratterizzata da temperature diffusamente elevate e possibili picchi intorno ai 40°C nelle zone più esposte.

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