Dal caldo al temporale in pochi minuti: a Ragusa tuoni e pioggia improvvisa

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Un forte temporale si è abbattuto su Ragusa alle 16.50, cambiando improvvisamente il volto della giornata. Il cielo si è fatto scuro e la pioggia ha interessato la città, accompagnata da un netto abbassamento delle temperature.

Il dato più evidente è proprio il crollo termico, con la temperatura scesa fino a circa 20°C in città. Un brusco cambiamento rispetto al caldo delle ore precedenti, che ha riportato per qualche ora condizioni decisamente più fresche nel capoluogo ibleo.

Temporale a Ragusa, il caldo lascia spazio alla pioggia

L’episodio conferma una fase atmosferica caratterizzata da fenomeni temporaleschi localizzati, capaci di svilupparsi rapidamente nelle ore pomeridiane.

Il temporale ha così interrotto una giornata tipicamente estiva, regalando un repentino sollievo dal caldo ma anche un cambiamento delle condizioni meteorologiche nel giro di pochi minuti.

Le previsioni disponibili per Ragusa indicano infatti la possibilità di ulteriori rovesci e temporali anche nei prossimi giorni, soprattutto nelle ore più instabili.

Meteo Ragusa, cosa accadrà nei prossimi giorni

La fase instabile non sembra destinata a esaurirsi immediatamente. Le previsioni indicano possibili rovesci anche mercoledì 12 e giovedì 13 agosto, mentre venerdì e sabato permane la possibilità di temporali locali. Da domenica 16 agosto il quadro dovrebbe diventare più stabile, con condizioni tra il soleggiato e il parzialmente nuvoloso. Lunedì potrebbe ancora presentarsi qualche breve rovescio, prima di un ritorno a condizioni più asciutte.

Nonostante i temporali, il caldo non è finito: le temperature massime resteranno infatti intorno ai 30-33°C nei prossimi giorni, con valori più contenuti nel fine settimana.

Attenzione ai temporali improvvisi

La situazione resta quindi quella di un’estate ancora pienamente calda, ma con episodi temporaleschi improvvisi che possono determinare variazioni molto rapide delle condizioni atmosferiche.

Foto: Meteo Pozzallo

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