Successo tricolore per l’I.C. Rogasi di Pozzallo: premiati a livello nazionale con un videoclip sull’alimentazione sana. VIDEO

L’Istituto Comprensivo “Giuseppe Rogasi” di Pozzallo sale sul gradino più alto del podio nel contest nazionale “Attiviamoci con l’Arcobaleno in tavola”, promosso da Sport e Salute nell’ambito del progetto Scuola Attiva. A distinguersi è stato il plesso “Raganzino”, con il videoclip realizzato dalle classi III A e III B, dedicato al tema dell’educazione alimentare.

Il lavoro degli studenti pozzallesi è stato selezionato dalla giuria di Sport e Salute, composta da testimonial sportivi del team “Illumina”, che ha valutato gli oltre 3.000 elaborati pervenuti da più di 4.000 classi appartenenti a 1.074 plessi scolastici in tutta Italia.

I partecipanti si sono ispirati al brano musicale “L’Arcobaleno in tavola”, utilizzato per promuovere in modo creativo, coinvolgente e divertente i benefici del consumo quotidiano di frutta e verdura. Il progetto è stato supportato da un toolkit didattico messo a disposizione da Sport e Salute in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, ricco di contenuti educativi per docenti e studenti: schede operative, video, file audio e basi musicali, pensati per stimolare creatività, collaborazione e consapevolezza sul tema dell’alimentazione sana.

Il contest si inserisce nel programma Scuola Attiva, promosso da Sport e Salute e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la collaborazione del Ministro per lo Sport e i Giovani, per incoraggiare l’attività fisica e motoria nelle scuole primarie e secondarie di primo grado in tutta Italia.

Le migliori performance coreografiche, testi e contenuti creativi sono ora disponibili sui canali ufficiali di Sport e Salute, contribuendo alla diffusione del messaggio educativo del progetto su scala nazionale.

Tutti i materiali della campagna, inclusi i video e gli elaborati delle scuole partecipanti, sono accessibili al pubblico sul sito ufficiale: www.sportesalute.eu

