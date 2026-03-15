Successo del Vittoria contro il Palazzolo. I biancorossi consolidano il secondo posto

Il Vittoria vince fuori casa e consolida il secondo posto nella classifica del campionato di Eccellenza. Nel giorno del successo trionfale del Modica, che conquista fuori casa, contro la Leonzio, tre punti determinanti che le regalano la promozione in serie D, il Vittoria si rende protagonista di un’impresa anch’essa ti tuto rispetto. La squadra allenata da Tonino Figliomeni si piazza al secondo posto e disputerà i play off da posizione di vantaggio.

Allo stadio Scrofani Salustro di Palazzolo scendono in campo due squadre determinante, entrambe determinate a fare punti. Un gol di Russotto al 5’ del primo tempo poi Zappalà e Cocimano danno al Vittoria il successo e tre punti determinanti, ma soprattutto fotografano l’andamento di una buona gara, dove il Palazzolo non ha demeritato, ha giocato bene e ha tenuto testa ai più talentuosi avversari. E difatti, mai domo, sul tre a zero a continuato a lottare ed è andato in gol per ben due volte, senza però riuscire a raggiungere il pareggio.

Nell’attesa di conoscere la decisione del giudice sportivo per la gara di domenica scorsa contro la Polisportiva Gioiosa, il Vittoria può guardare con fiducia alle ultime quattro giornate. Ha un buon vantaggio sulle avversarie e potrebbe consolidare il secondo posto, a patto di non distrarsi. Oggi tutte le squadre di testa hanno fatto risultato e la classifica non cambia, ma alla fine del campionato mancano quattro giornate e 12 punti ancora da assegnare in quattro partite.

Il Vittoria è la squadra che ha segnato più reti nel girone B del campoionbato di eccellenza, ma la difesa ha subito troppi gol e la differenza reti non lo premia. Ma ha disputato un campinato eccellente e ha regalato gioie importanti ai propri tifosi.

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