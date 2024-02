Studenti in sciopero al Galilei-Ferraris di Ragusa: niente termosifoni e una classe con infiltrazioni d’acqua

Una giornata di sciopero per gli studenti del Galilei-Ferraris di Ragusa e in particolare la protesta riguarda i giovani della sezione Meccanica. Dall’anno scorso lamentano il mancato utilizzo dei termosifoni a causa di una caldaia vecchia che spesso dà problemi: “Sono passati tre giorni, ma adesso basta, abbiamo deciso di scioperare”, ci spiega uno dei rappresentati d’istituto, Giovanni Digiacomo che, insieme agli altri rappresentati Alessia Cicciarella e Flavio Poidomani chiedono un intervento immediato della provincia, su cui ricade la competenza.

NON SOLO TERMOSIFONI: UNA CLASSE E’ STATA SPOSTATA NELL’EX BIBLIOTECA PER INFILTRAZIONI D’ACQUA

Non è solo un problema di termosifoni: una classe è stata spostata nei locali dell’ex biblioteca a causa di infiltrazioni d’acqua dovute alle pioggie e, dicono i ragazzi, fino ad oggi non è arrivato neanche l’ispettore per verificare quanto accaduto.

“Qualcuno potrebbe pensare che le belle giornate non necessitano dell’uso dei termosifoni, ma non è così. E’ vero che intorno a mezzogiorno ci sono 15-16 gradi, ma le prime ore sono molto fredde e le finestre non sono coibentate e fare lezione al gelo non è il massimo”, ci spiega Digiacomo. Oggi, a fare sciopero, un centinaio di ragazzi che hanno deciso così di far sentire la loro voce.

