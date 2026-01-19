Strisce blu? Basta pagarle…a Ragusa anche con l’app Telepass

Da oggi a Ragusa parcheggiare sulle strisce sarà possibile anche con il pagamento tramite l’app Telepass. Il nuovo servizio, attivato in collaborazione con S.I.S. SRL, permette a tutti i clienti Telepass di pagare la sosta direttamente dallo smartphone, senza necessità di avere l’apparato Telepass in auto.

Sosta smart e cashless: solo i minuti effettivi

L’app Telepass offre un’esperienza di parcheggio intuitiva e completamente digitale. Basta confermare la posizione e impostare la durata della sosta, con addebito automatico e calcolo dei minuti effettivi secondo le tariffe comunali. L’utente riceve un avviso quando la sosta sta per scadere e può modificare il termine anticipandolo o posticipandolo, evitando così multe e sprechi di tempo.

Inoltre, l’app integra la geolocalizzazione, mostrando la posizione dell’auto parcheggiata e calcolando il percorso più rapido per raggiungerla. La regolarità del pagamento viene verificata dagli ausiliari tramite il controllo della targa, garantendo sicurezza e trasparenza.

Funzioni extra e gestione note spese

Oltre al pagamento delle strisce blu, gli utenti Telepass possono scaricare la nota spese accedendo all’archivio delle soste e scoprire l’intero ecosistema di mobilità digitale offerto dall’azienda, che include soluzioni integrate per traffico, parcheggi e pedaggi.

