Strade a scacchiera a Jungi: i residenti protestano per il rifacimento “a macchia di leopardo”

Gli abitanti reclamavano la sistemazione delle strade, da via Noce alle vie Rovere, Pino, Acero e Salvatore Di Giacomo, e la sistemazione è arrivata. Solo che ora gli stessi residenti, di queste arterie interne al villaggio Jungi, si chiedono cosa abbia ispirato tecnici ed amministratori ad effettuare interventi a macchia di leopardo rendendo le strade quasi delle scacchiere. Nelle vie sopracitate il manto di bitume è stato distribuito in maniera non uniforme.

“Non riesco a capire come sia stata scelta questa opzione – afferma Guglielmo Scimonello, ex amministratore ai tempi del sindaco Enzo Giannone – oggi passando per queste strade gli abitanti mi hanno fatto notare come il bitume sia stato usato solo per coprire le buche e soprattutto per intervenire su piccoli tratti ammalorati escludendo un’operazione complessiva che interessasse l’intera area stradale. Non mi pare che così non si sia reso un buon servizio. Scicli, città Unesco, reclama strade ordinate e spazi adeguati e ben curati”. Nel territorio sciclitano, da settimane, si sta intervenendo con rifacimenti di arterie in maniera approssimativa perchè sono in corso lavori per la posa della fibra che dovrà coprire l’intero territorio.

