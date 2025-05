Storici in erba: una mostra a chiusura del progetto all’Istituto Raffaele Poidomani

Il progetto è stato messo su e realizzato presso l’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani” e si concluderà con la mostra storico-documentaria sul tema “Totalitarismi, guerra, razzismo”. Appuntamento venerdì nell’aula magna del plesso “Giovanni Falcone” in via Resistenza Partigiana alle 17 con la chiusura del progetto “Storici in erba” a cura dello storico Filippo La Fauci in collaborazione con la docente Carmen Olivieri.

Nel corso della visita della mostra gli alunni assumeranno il ruolo di “giovani guide storiche” ed avranno quindi il compito di accompagnare i visitatori attraverso il percorso espositivo illustrando i materiali, raccontando il significato e il contesto storico di ciò che è esposto. Un’occasione unica per mettere in pratica le competenze acquisite, ma soprattutto per condividere con la comunità scolastica e le famiglie una riflessione profonda su temi ancora oggi di stringente attualità. In esposizione si potranno vedere originali d’epoca tra i quali oggetti, pubblicazioni, fotografie e documenti.



