Storia e cultura a Comiso: “Scaglie di tempo ritrovato” alla Basilica dell’Annunziata

Venerdì 21 novembre alle ore 16:30, la Basilica Maria SS. Annunziata di Comiso ospiterà la presentazione del volume “Scaglie di tempo ritrovato. La Basilica dell’Annunziata di Comiso”, scritto da Antonello Lauretta e pubblicato da Abulafia Editore, con prefazione di Don Girolamo Alessi.

L’iniziativa, promossa dal Lions Club Comiso Terra Iblea, guidato dal presidente Rosario Alescio, si propone come momento di approfondimento culturale e di riflessione sul valore storico, artistico e spirituale della Basilica.

All’incontro interverranno figure istituzionali e religiose di rilievo: S.E. Mons. Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa, Don Girolamo Alessi, vicario foraneo, Don Biagio Aprile, parroco della Basilica, e il Sindaco di Comiso Maria Rita Schembari. Saranno presenti anche rappresentanti del Lions Club, tra cui Luigi Bellassai, presidente dell’VIII Circoscrizione Lions, Giuseppe Valvo, presidente della Zona 22, e Walter Buscema, Primo Vice Governatore eletto del Distretto 108Yb Sicilia.

A dialogare con l’autore sarà l’editore Saro Di Stefano. Il libro, frutto di ricerche d’archivio e analisi storiche approfondite, offre un approccio critico e narrativo alla storia della Basilica dell’Annunziata, intrecciando microstoria e macro storia, rivelando dettagli inediti su eventi e personaggi legati a uno dei luoghi più rappresentativi del territorio comisano.

“L’evento sarà un momento di valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città di Comiso”, commenta il presidente del Club, Rosario Alescio. “Sarà un’occasione per riscoprire la storia e la bellezza di uno dei nostri luoghi simbolo, rafforzando la consapevolezza e la cura della nostra eredità culturale”.

© Riproduzione riservata