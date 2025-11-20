La sanità siciliana compie un passo decisivo verso l’innovazione digitale: l’intelligenza artificiale entra ufficialmente nei percorsi diagnostici e post-operatori dell’ortopedia. È quanto emerso durante il focus di aggiornamento “L’ortopedia del futuro”, tenutosi a Villa Politi a Siracusa e coordinato dal dott. Emanuele Lombardo, primario del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Istituto Ortopedico Villa Salus. L’incontro, […]
Storia e cultura a Comiso: “Scaglie di tempo ritrovato” alla Basilica dell’Annunziata
20 Nov 2025 11:43
Venerdì 21 novembre alle ore 16:30, la Basilica Maria SS. Annunziata di Comiso ospiterà la presentazione del volume “Scaglie di tempo ritrovato. La Basilica dell’Annunziata di Comiso”, scritto da Antonello Lauretta e pubblicato da Abulafia Editore, con prefazione di Don Girolamo Alessi.
L’iniziativa, promossa dal Lions Club Comiso Terra Iblea, guidato dal presidente Rosario Alescio, si propone come momento di approfondimento culturale e di riflessione sul valore storico, artistico e spirituale della Basilica.
All’incontro interverranno figure istituzionali e religiose di rilievo: S.E. Mons. Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa, Don Girolamo Alessi, vicario foraneo, Don Biagio Aprile, parroco della Basilica, e il Sindaco di Comiso Maria Rita Schembari. Saranno presenti anche rappresentanti del Lions Club, tra cui Luigi Bellassai, presidente dell’VIII Circoscrizione Lions, Giuseppe Valvo, presidente della Zona 22, e Walter Buscema, Primo Vice Governatore eletto del Distretto 108Yb Sicilia.
A dialogare con l’autore sarà l’editore Saro Di Stefano. Il libro, frutto di ricerche d’archivio e analisi storiche approfondite, offre un approccio critico e narrativo alla storia della Basilica dell’Annunziata, intrecciando microstoria e macro storia, rivelando dettagli inediti su eventi e personaggi legati a uno dei luoghi più rappresentativi del territorio comisano.
“L’evento sarà un momento di valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città di Comiso”, commenta il presidente del Club, Rosario Alescio. “Sarà un’occasione per riscoprire la storia e la bellezza di uno dei nostri luoghi simbolo, rafforzando la consapevolezza e la cura della nostra eredità culturale”.
