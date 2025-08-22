Stop al traffico di fauna selvatica: migliaia di volatili liberati nei Pantani Cuba e Longarini

A salvare oltre 2700 esemplari di cardellini, verdoni, verzellini e fringuelli poco prima di Ferragosto erano stati gli uomini della Guardia Finanza ed il personale delle dogane. I volatili erano stati prelevati furtivamente dalla Riserva naturale dei pantani Cuba e Longarini per essere stati trasferiti nell’isola di Malta a bordo di un furgone refrigerato. Le condizioni in cui li hanno trovati le fiamme gialle erano pessime. Da giorni sono tornati al loro habitat naturale, nei luoghi sono nati e cresciuti ma anche dove sono arrivati dopo lunghi percorsi di migrazione.

Traffico uccelli selvatici bloccato a Pozzallo

Si stanno pian piano riprendendo riconquistando la vita libera cui erano abituati. “Prima di ferragosto, la Guardia di Finanza, in collaborazione con il ROAN di Palermo, ha bloccato un copioso traffico clandestino di uccelli selvatici, fermando un furgone refrigerato pronto ad imbarcarsi per Malta, con l’intenzione di vendere gli animali al mercato nero locale. Più di 2700 tra cardellini, verdoni, verzellini e fringuelli, stipati a centinaia dentro misere cassette per la frutta, sono quindi stati trasferiti e liberati col nostro supporto nella riserva naturale privata dei Pantani Cuba e Longarini, riguadagnando la libertà e il loro diritto alla vita – ringrazia così sui social Paolo Galasso esperto biologo della Riserva di proprietà della Fondazione Bio diversità – gli animali, fortemente stressati e debilitati, si sono subito rifocillati presso i nostri abbeveratoi e nei nostri prati e frutteti. Grazie alle forze dell’ordine per l’eccellente lavoro svolto e per la collaborazione a favore della salvaguardia della fauna selvatica”.

Il mercato nero della fauna a Malta

Gli uccelli sono tornati a volare ed a cibarsi. E si spera anche a riprodursi per un inno alla vita. L’operazione che ha fermato il traffico illecito di fauna selvatica è stata portata a termine dalla Guardia di Finanza di Ragusa, con i militari della Tenenza di Pozzallo e della locale Sezione operativa navale, in collaborazione con la Sezione operativa dell’Agenzia delle Dogane che con il loro delicato lavoro hanno salvato le migliaia di esemplari di specie protette destinati al fiorente mercato maltese.





© Riproduzione riservata