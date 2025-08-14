L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
Cardellini, verdoni e fringuelli stipati a -2°C: scoperto a Pozzallo traffico illecito verso Malta
14 Ago 2025 09:26
Operazione congiunta della Guardia di Finanza di Ragusa e del ROAN di Palermo, insieme ai funzionari doganali della locale Sezione Operativa, ha portato alla luce un vasto traffico illecito di uccelli appartenenti a specie protette, destinati al mercato di Malta.
Un traffico milionario di specie protette
Nel corso dei controlli doganali, i militari hanno scoperto 2.687 esemplari tra cardellini, verdoni e fringuelli, per un valore stimato superiore a 400.000 euro sul mercato maltese, dove queste specie sono particolarmente ricercate.
Gli animali erano trasportati in condizioni critiche e pericolose per la salute pubblica, stipati in gabbie di plastica occultate in scatoloni e riposte in uno scompartimento refrigerato a -2 °C, così da ridurre temporaneamente le funzioni vitali e mascherarne la presenza.
Rischio di morte imminente per gli animali
Secondo i veterinari dell’ASP di Ragusa, la giovane età degli esemplari – circa due mesi – unita allo spazio insufficiente e alle scarse riserve di acqua e cibo, avrebbe provocato la loro morte in breve tempo.
Il salvataggio e la liberazione
Grazie al rapido intervento delle Fiamme Gialle e dei funzionari doganali, coordinati dalla Procura della Repubblica di Ragusa, è stato autorizzato il rilascio degli uccelli nell’area faunistica protetta del Pantano Cuba-Longarini di Ispica.
Denunciato cittadino maltese
Un cittadino maltese è stato denunciato per furto, ricettazione, abbandono di animali e uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di specie protette.
