Cardellini, verdoni e fringuelli stipati a -2°C: scoperto a Pozzallo traffico illecito verso Malta

Operazione congiunta della Guardia di Finanza di Ragusa e del ROAN di Palermo, insieme ai funzionari doganali della locale Sezione Operativa, ha portato alla luce un vasto traffico illecito di uccelli appartenenti a specie protette, destinati al mercato di Malta.

Un traffico milionario di specie protette

Nel corso dei controlli doganali, i militari hanno scoperto 2.687 esemplari tra cardellini, verdoni e fringuelli, per un valore stimato superiore a 400.000 euro sul mercato maltese, dove queste specie sono particolarmente ricercate.

Gli animali erano trasportati in condizioni critiche e pericolose per la salute pubblica, stipati in gabbie di plastica occultate in scatoloni e riposte in uno scompartimento refrigerato a -2 °C, così da ridurre temporaneamente le funzioni vitali e mascherarne la presenza.

Rischio di morte imminente per gli animali

Secondo i veterinari dell’ASP di Ragusa, la giovane età degli esemplari – circa due mesi – unita allo spazio insufficiente e alle scarse riserve di acqua e cibo, avrebbe provocato la loro morte in breve tempo.

Il salvataggio e la liberazione

Grazie al rapido intervento delle Fiamme Gialle e dei funzionari doganali, coordinati dalla Procura della Repubblica di Ragusa, è stato autorizzato il rilascio degli uccelli nell’area faunistica protetta del Pantano Cuba-Longarini di Ispica.

Denunciato cittadino maltese

Un cittadino maltese è stato denunciato per furto, ricettazione, abbandono di animali e uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di specie protette.

© Riproduzione riservata