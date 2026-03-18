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Stop a vacanze estive troppo lunghe: la ministra Santanchè propone nuovo calendario scolastico
18 Mar 2026 16:59
Ridurre le lunghe vacanze estive e distribuire meglio le pause durante l’anno scolastico. È questa l’idea lanciata dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè, che ha aperto un confronto con il collega all’Istruzione Giuseppe Valditara per una possibile revisione del calendario scolastico e del periodo di stop in estate.
Al momento non esiste alcuna proposta concreta, ma il tema è già diventato terreno di scontro politico e culturale.
L’idea: meno estate, più pause durante l’anno
Secondo Santanchè, il calendario italiano sarebbe troppo sbilanciato: lunghissime vacanze estive e pochi stop distribuiti nel resto dell’anno. L’obiettivo sarebbe quindi quello di “allinearsi” gradualmente ai modelli europei, dove le pause scolastiche sono più frequenti ma meno concentrate.
In concreto, questo significherebbe:
- accorciare le vacanze estive (oggi tra le più lunghe in Europa);
- introdurre più periodi di pausa durante l’anno;
- favorire viaggi e spostamenti anche in bassa stagione.
Una riforma che, nelle intenzioni della ministra, servirebbe soprattutto a sostenere il turismo interno e a evitare i grandi affollamenti estivi.
Le reazioni: tra aperture e critiche
L’ipotesi ha però sollevato subito polemiche. C’è chi ritiene che il problema della scuola italiana sia ben altro, tra strutture carenti e difficoltà del sistema educativo.
Tra le criticità principali, quella legata al clima: prolungare le lezioni nei mesi più caldi significherebbe tenere studenti e docenti in aula anche con temperature elevate, spesso senza adeguati sistemi di climatizzazione.
Alcuni sindacati hanno aperto alla possibilità di rivedere il calendario, ma non per motivi turistici: il tema, semmai, riguarda l’adattamento delle scuole ai cambiamenti climatici e la necessità di edifici più adeguati.
Il nodo Sicilia: caldo e strutture
Se il dibattito è acceso a livello nazionale, in territori come la Sicilia assume contorni ancora più concreti. In molte realtà, come ad esempio Chiaramonte Gulfi, le temperature estive superano facilmente i 35 gradi, rendendo le aule veri e propri ambienti “bollenti”.
Pensare a un prolungamento delle lezioni a giugno o a settembre significherebbe fare i conti con:
- scuole spesso prive di climatizzazione;
- difficoltà già esistenti in inverno, tra termosifoni non funzionanti e problemi legati al costo del gasolio;
- condizioni poco sostenibili per studenti e personale scolastico.
Europa sì, ma con un altro clima
È vero che in molti Paesi europei il calendario scolastico è più equilibrato, con pause distribuite durante l’anno. Tuttavia, si tratta spesso di contesti climatici molto diversi da quello italiano e, soprattutto, da quello del Sud.
Temperature più miti e infrastrutture scolastiche più moderne rendono quei modelli più facilmente applicabili rispetto a realtà come la Sicilia.
Un dibattito aperto
Al momento, dal Ministero dell’Istruzione non c’è alcuna proposta operativa sul tavolo. Ma il tema è destinato a far discutere ancora.
Tra esigenze del turismo, qualità della didattica e condizioni strutturali delle scuole, la revisione del calendario scolastico si conferma una questione complessa. E, soprattutto, difficilmente risolvibile con una soluzione unica valida per tutto il Paese.
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