Sting a Noto per il matrimonio della figlia Fuschia: Sicilia “set d’amore” internazionale

Tra le meraviglie barocche di Noto e il blu profondo della costa siracusana, la Sicilia si conferma ancora una volta cornice perfetta per l’amore. Stavolta è Sting, leggenda vivente del rock, a scegliere l’isola per un momento intimo e irripetibile: il matrimonio della figlia Fuschia Katherine Sumner con il compagno Maximillian Wright.

Nessuna passerella, nessuna telecamera: un evento blindatissimo, custodito con rigore e celebrato nella massima riservatezza. Ma la presenza del cantante britannico, la location esclusiva e il profumo internazionale della cerimonia non sono passati inosservati.

Noto e il barocco dell’amore

La cerimonia si è svolta a Noto, perla del barocco siciliano, alla presenza di pochi, selezionatissimi ospiti. Dopo il “sì”, gli sposi hanno festeggiato in riva al mare, presso il suggestivo solarium Le Nereidi, nella zona di Arenella: un’oasi privata dove tramonto e mare hanno accompagnato danze, sorrisi e brindisi.

«Un piccolo gesto per ringraziarlo di aver condiviso con noi un momento così importante», ha scritto il sindaco Corrado Figura, pubblicando una foto con Sting e omaggiandolo con un libro dedicato alla città.

Non solo un matrimonio, ma un vero tributo alla Sicilia più autentica: la sera prima delle nozze, infatti, gli invitati hanno assistito a uno spettacolo tradizionale al Teatro Tina Di Lorenzo, immergendosi nella cultura locale con discrezione ed eleganza.

Fuschia Sumner: talento britannico, cuore italiano

Fuschia Kate Sumner, 43 anni, è la primogenita di Sting, nata dal primo matrimonio con l’attrice Frances Tomelty. Regista e attrice di successo, è tra le figure più brillanti del cinema indipendente britannico. Accanto a lei, Maximillian Wright, direttore creativo con cui ha già un figlio nato circa un anno fa.

Fuschia fa parte della numerosa famiglia del cantante, composta da sei figli – tra cui il musicista Joseph e l’artista Eliot Paulina (nota come Coco Sumner) – nati tra il primo e il secondo matrimonio della star con Trudie Styler.

Sicilia, meta sempre più glamour

Dopo la sontuosa cerimonia di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, con luna di miele a Taormina, anche questo evento – seppur meno mediatico – conferma l’Italia, e in particolare la Sicilia, come destinazione d’élite per matrimoni internazionali.

Tra cultura, bellezza e discrezione, l’isola riesce a offrire un equilibrio perfetto per chi cerca emozioni autentiche lontano dai riflettori.

A colpire è il tono umano e grato con cui la comunità ha accolto questo evento: nessuna invadenza, solo rispetto e orgoglio. «Grazie a Fuschia, Maximillian e Sting per aver scelto Noto. La nostra città è fiera di essere parte di questa meravigliosa storia d’amore», ha concluso il sindaco.

