Stile contemporaneo e nuovo concetto di sportività: il brand CUPRA arriva a Ragusa con un evento esperienziale



La storica concessionaria Comer Sud S.p.A. ha dedicato a CUPRA uno spazio esclusivo a Ragusa: un luogo dove il cliente sarà accompagnato con competenza alla scelta dell’auto più adatta alle sue esigenze e seguito in tutti i servizi post-vendita. Con l’evento d’inaugurazione che si è svolto a Ragusa, l’azienda diventa ufficialmente un CUPRA Garage, un nuovo concetto che va oltre il tradizionale salone, dove i clienti possono vivere un’esperienza immersiva del brand.

CUPRA nasce dal sogno di un gruppo di appassionati di automobili, con una chiara vocazione racing, caratterizzato da modelli che fondono design, stile, innovazioni tecnologiche ed alte prestazioni. Dal suo lancio nel 2018 è diventato uno dei marchi che più cresce in Europa.

Forte delle sue performance e di un’esperienza ventennale maturata nel settore, l’azienda Comer Sud S.p.A. è stata scelta come sede del nuovo CUPRA Garage a Ragusa. “Abbiamo allestito uno spazio che rappresenti i nuovi modelli e la filosofia del marchio. Nel nostro CUPRA Garage, insieme a CUPRA Formentor, il SUV coupè sportivo del brand e a CUPRA Leon, troviamo CUPRA Born, la prima vettura 100% elettrica del marchio che unisce un design che emoziona a performance a zero emissioni. Siamo ora pronti per accogliere le novità che interesseranno il brand nei prossimi due anni”, ha condiviso il Brand Manager Salvo Leonardi.

L’evento di inaugurazione si è svolto nel CUPRA Garage Comer Sud il 7 Giugno alla presenza di Pierantonio Vianello, Direttore CUPRA & SEAT Italia, tra gli altri. “CUPRA ha l’obiettivo di offrire un’alternativa di mobilità per una nuova generazione di amanti dell’automobile. E la chiave del successo del brand risiede non solo in una gamma di prodotti incredibilmente attraente, che coniuga design e prestazioni e incarna valori contemporanei, permettendoci di guardare al futuro con orgoglio ed entusiasmo, ma anche nella nostra autenticità, coerenza e fedeltà al nostro istinto sin dall’inizio” ha spiegato Vianello. “E l’Italia sta dando un contributo significativo al successo globale di CUPRA, grazie allo sviluppo di CUPRA Garage come questo di Ragusa. Questi spazi sono progettati per creare una sinergia tra cliente e marchio, permettendoci di offrire esperienze uniche che ci distinguono dalla concorrenza” ha continuato Vianello, ringraziando il team di Comer Sud guidato dall’imprenditore Davide Di Martino per aver creduto nel sogno di CUPRA e aver scelto di rafforzare la propria presenza nella CUPRA Tribe.

La serata è stata indimenticabile anche grazie alla collaborazione di: Litoranea Festival, Mr. Pera Street Art, chef Marco Falcone di Uccalamma che ha sorpreso gli ospiti con le sue delizie culinarie futuristiche, il mixology bar e la ricercata selezione di drink e, alla consolle, special guest come Loa Szala, Nima, L.O.V. Crew e Max Garrone che hanno reso l’esperienza musicale unica ed anticonvenzionale.

CUPRA , marchio contemporaneo e sportivo, è presente sul mercato con una gamma di vetture che ridefiniscono il significato di design e performance, ponendosi come missione quella di ispirare il mondo da Barcellona.

Comer Sud è stata selezionata per le sue performance e la lunga esperienza maturata nel territorio siciliano e nel settore automotive.

Da oggi CUPRA entra ufficialmente a far parte dei nostri marchi presso la sede di Ragusa, che diventa uno dei CUPRA Garage ufficiali del mercato italiano.

