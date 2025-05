Un volo che fa storia: dal 23 maggio Catania è più vicina a New York

Dal 23 maggio, la Sicilia accorcia le distanze con l’America. Non è solo una rotta aerea, ma un ponte tra mondi: Delta Air Lines inaugura il volo diretto Catania–New York, un collegamento che segna certamente un prima e un dopo nella storia dell’aeroporto Vincenzo Bellini. Da un lato c’è la nostra isola, terra di storia millenaria, sole e impresa, con le sue eccellenze agroalimentari e un turismo in espansione. Dall’altro, la metropoli che non dorme mai, centro nevralgico della finanza, dell’arte e delle relazioni internazionali. Con questo volo, la Sicilia esce simbolicamente dall’insularità e si proietta nel mondo. ll collegamento non sarà solo un’opportunità per i viaggiatori, ma un motore economico potente. A beneficiarne saranno le imprese che esportano, le startup che cercano investitori, le università e i centri di ricerca, il turismo di ritorno dei siciliani d’America e quello culturale ad alto valore aggiunto. L’aeroporto di Catania assume così un ruolo sempre più strategico nel Mediterraneo: una porta d’ingresso e d’uscita per flussi internazionali, un hub del Mezzogiorno che non si accontenta più di guardare i voli partire, ma ora li guida. Un grande successo per la nostra isola macchiato soltanto da un vicino areroporto di Comiso invece sempre più agonizzante e destinato all’oblio.

