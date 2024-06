Stile contemporaneo e nuovo concetto di sportività: il brand CUPRA arriva a Ragusa con un evento esperenziale

La storica concessionaria Comer Sud S.p.A. ha dedicato a CUPRA uno spazio esclusivo a Ragusa: un luogo dove il cliente sarà accompagnato con competenza alla scelta dell’auto più adatta alle sue esigenze e seguito in tutti i servizi post-vendita. Con l’evento d’inaugurazione che si terrà a Ragusa, l’azienda diventa ufficialmente un CUPRA Garage, un nuovo concetto che va oltre il tradizionale salone, dove i clienti possono vivere un’esperienza immersiva del brand.

CUPRA nasce dal sogno di un gruppo di appassionati di automobili, con una chiara vocazione racing, caratterizzato da modelli che fondono design, stile, innovazioni tecnologiche ed alte prestazioni. Dal suo lancio nel 2018 è diventato uno dei marchi che più cresce in Europa.

Forte delle sue performance e di un’esperienza ventennale maturata nel settore, l’azienda Comer Sud S.p.A. è stata scelta come sede del nuovo CUPRA Garage a Ragusa. “Abbiamo allestito uno spazio che rappresenti i nuovi modelli e la filosofia del marchio. Nel nostro CUPRA Garage, insieme a CUPRA Formentor, il SUV coupè sportivo del brand e a CUPRA Leon, troviamo CUPRA Born, la prima vettura 100% elettrica del marchio che unisce un design che emoziona a performance a zero emissioni. Siamo ora pronti per le novità che interesseranno il brand nei prossimi due anni”, ha condiviso il Brand Manager Salvo Leonardi.

L’evento di inaugurazione del CUPRA Garage Comer Sud sarà il prossimo 7 Giugno alle 19:00.

L’ingresso sarà gratuito e la serata promette di essere indimenticabile: lo chef Marco Falcone di Uccalamma sorprenderà gli ospiti con le sue delizie culinarie futuristiche, il mixology bar offrirà una ricercata selezione di drink e, alla consolle, special guest come Loa Szala, Nima, L.O.V. Crew e Max Garrone garantiranno un’esperienza musicale unica e anticonvenzionale.

Per partecipare, è richiesta la registrazione gratuita al seguente link: https://litoraneafestival.com/cupra

