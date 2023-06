Stefano Chillemi e l’Avimecc Volley Modica ancora insieme, sarà lui il capitano

Stefano Chillemi e l’Avimecc Volley Modica insieme anche per la prossima stagione che vedrà il sestetto della Contea nuovamente ai nastri di partenza del campionato di serie A3 di pallavolo maschile.

Sarà ancora il numero sette il capitano dei biancoazzurri modicani, maglia della sua città che difenderà per il quinto anno consecutivo.

Riparte, dunque da uno degli elementi dello “zoccolo duro” la nuova stagione del sodalizio presieduto da Ezio Aprile, che dopo la salvezza conquistata all’ultima giornata nello scorso campionato, vuole vivere con meno patemi d’animo la prossima stagione di Terza Serie e chi meglio di Stefano Chillemi potrà essere da collante tra la vecchia guardia e i giocatori che prossimamente arriveranno all’ombra del Castello per difendere i colori biancoazzurri sotto la guida tecnica di Enzo Di Stefano.

“Per me – spiega Stefano Chillemi – la prossima sarà la quinta stagione in biancoazzurro e la terza da capitano. Questo, per me che sono modicano è un emozione unica poter rappresentare e difendere i colori di Modica a livello nazionale. Per me tutto questo è motivo di orgoglio perchè sono opportunità che non capitano tutti i giorni. Saremo guidati da Enzo Di Stefano – continua – e a dire la verità, quando ho saputo della partenza di coach D’Amico ho sperato che il suo successore fosse proprio lui. Questo per noi credo sia un vantaggio perchè conosce bene l’ambiente, da noi ormai è di casa e sono sicuro che darà il massimo e metterà a disposizione della squadra tutta l’esperienza accumulata con la Volley Modica che ha contribuito a portare ai massimi livelli. Quella che sta per iniziare – conclude Stefano Chillemi – sarà la mia terza stagione da capitano. In questi anni ho imparato tanto e ho acquisito una certa esperienza sia nel bene, sia nel male. Essere il capitano è una grandissima responsabilità e io sono fiero di questo incarico. In me, ma credo in tutto l’ambiente Avimecc Volley Modica c’è tanta voglia di riscatto e per questo non vedo l’ora di tornare in palestra per conoscere i miei nuovi compagni e riabbracciare i “vecchi” perchè sono certo che questa squadra che sta nascendo avrà tanta voglia di lavorare per portare a casa risultati importanti”.