Stefania Milione è il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo. Subentra a Donato Zito

Solenne cerimonia , oggi 2 settembre, per il passaggio di consegne del Comando presso la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Pozzallo tra Capitano di Fregata Donato Zito, uscente e Capitano di Fregata Stefania Milione, accettante. A fare da cornice allo speciale evento presso il porto di Pozzallo, la presenza del Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, Ammiraglio Giancarlo RUSSO, le massime Autorità civili S.E. il Prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri, il Procuratore della Repubblica dott. Fabio D’Anna, e tutte le Autorità militari e civili della Provincia Iblea, Associazioni combattentistiche e d’Arma (ANMI) e, non ultimi, il picchetto d’onore, gli ufficiali, sottufficiali e marinai in forza alla stessa Capitaneria.

