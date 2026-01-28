Stato Civile digitale a Vittoria, addio ai registri cartacei: nascite, matrimoni e certificati ora online

Un cambiamento storico scuote la burocrazia di Vittoria: dal 27 gennaio 2026, il Comune compie il definitivo passaggio dalla gestione cartacea a quella digitale dei registri dello Stato Civile. La formazione del primo atto informatico segna l’ingresso ufficiale dell’Ente nell’ANSC – Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile, piattaforma nazionale che rivoluziona la conservazione e l’emissione di certificati per i cittadini.

Grazie all’ANSC, tutti gli atti che raccontano la vita di una persona, dalla nascita al matrimonio, dall’unione civile alla morte, saranno gestiti in formato digitale, con pieno valore legale. Il sistema centralizzato del Ministero dell’Interno, sviluppato in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, permette una gestione rapida, aggiornata in tempo reale e più efficiente dei servizi demografici.

Il progetto è stato reso possibile dai fondi del PNRR – Misura Transizione Digitale, con un finanziamento dedicato di 16.274,80 euro. Fondamentale il supporto tecnico della società GPI S.p.A., che ha affiancato il Comune nel passaggio dai registri cartacei a quelli completamente digitali, e il lavoro degli Ufficiali di Stato Civile di Vittoria e Scoglitti, coordinati dalla Dirigente dei Servizi Demografici e dalla Funzionaria di Elevata Qualificazione.

L’assessore ai Servizi Demografici, Giuseppe Fiorellini, ha dichiarato: “Con questo importante traguardo, il Comune di Vittoria semplifica la vita ai cittadini e modernizza il lavoro degli uffici, garantendo servizi più rapidi, efficienti e sicuri”.

Con questo passo, Vittoria abbandona archivi, faldoni e timbri, entrando definitivamente nell’era della digitalizzazione dei servizi pubblici, garantendo trasparenza, sicurezza e facilità di accesso per tutti i cittadini.

