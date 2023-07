Stagione estiva: si potenziano le corse tra Scoglitti e Vittoria

È stata stipulata una convenzione tra il Comune di Vittoria e la ditta autolinee Giamporcaro per migliorare il servizio di trasporto urbano tra Vittoria e la frazione di Scoglitti durante la stagione estiva. A partire da domani e fino al 31 agosto, le corse da e per Scoglitti saranno raddoppiate. Ci saranno due partenze giornaliere: la prima alle 7:30 da Vittoria con arrivo a Scoglitti alle 8:00, e la seconda alle 21:00 con arrivo a Scoglitti alle 22:00. In entrambi i casi, il ritorno da Scoglitti partirà allo stesso orario, con un tempo di percorrenza di circa 30 minuti.

L’ULTIMA CORSA

L’ultima corsa della giornata partirà da Piazza Risorgimento a Scoglitti alle 01:00 e arriverà a Vittoria alle 01:30. L’obiettivo di queste corse aggiuntive è agevolare gli spostamenti dei ragazzi e incoraggiarli ad utilizzare il trasporto pubblico anziché i propri mezzi, soprattutto lungo una strada ad alta intensità di traffico.