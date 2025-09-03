Stagione 2025/2026: la Ciavorella basket torna in campo, tra tecnica, passione e visione

La USD “Fernando Ciavorella” vi avvia alla nuova stagione sportiva 2025/2026 in una Scicli terra di basket. E’ suo il blasone di essere una delle realtà cestistiche più longeve e riconosciute d’Italia. Da oltre 60 anni, la Ciavorella, è sinonimo di basket vero, impegno quotidiano sul campo e formazione tecnica di qualità. “Il club, punto di riferimento nel panorama del basket giovanile siciliano, riparte con i suoi corsi di minibasket e basket, rivolti a bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 6 anni in su, pronti ad accogliere nuove leve e a consolidare un percorso tecnico ed educativo fondato su lavoro, disciplina, spirito di squadra e crescita personale – spiegano i fratelli Santo ed Alberto Carestia – la nuova stagione sarà incentrata su un programma formativo strutturato, con particolare attenzione allo sviluppo delle abilità individuali, alla preparazione atletica e alla costruzione del gioco di squadra. L’obiettivo è formare giocatori completi, consapevoli, in grado di affrontare le sfide dentro e fuori dal campo con mentalità, correttezza e determinazione”.

Cosa c’è da aspettarsi dalla “Ciavorella”, palestra di crescita per i ragazzi.

“Lo staff tecnico, con esperienza e competenza, accompagnerà ogni atleta in un percorso di crescita sportiva che non si ferma al risultato, ma valorizza l’impegno quotidiano, il rispetto delle regole e la capacità di mettersi al servizio della squadra. La Ciavorella crede nel basket come scuola di vita e investe da sempre nella formazione dei giovani, partendo dalle basi del minibasket fino ai gruppi agonistici – concludono il duo Carestia – la stagione 2025/2026 ci vedrà nuovamente impegnati nei campionati federali di categoria ed avremo anche una ricca programmazione di eventi sportivi, tornei ed esperienze condivise, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra i giovani ed i valori dello sport. Alla Fernando Ciavorella, ogni stagione è una sfida nuova. Ed ogni allenamento è un passo in più verso un basket fatto di valori, competenza e passione”.

