Stage jujitsu in spiaggia all’aria aperta. Ecco come è andata

Inoltre, era presente anche l'istruttore di Aikido Massimiliano Galazzo, mentre il Maestro Aprile ha dimostrato le tecniche di Aikido. L'evento è stato un'occasione importante per gli appassionati di arti marziali per apprendere nuove tecniche e migliorare le proprie abilità. Lo stage, che ha visto la partecipazione di numerosi appassionati, si è svolto in un'atmosfera di grande entusiasmo e passione per le arti marziali. La spiaggia di Donnalucata è stata il luogo ideale per allenarsi e apprendere le tecniche di Ju-Jitsu e Aikido, in un contesto naturale e rilassante.

Inoltre, grazie alla presenza del Maestro Orsini, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di approfondire le conoscenze sul Ju-Jitsu Israeliano, una disciplina che sta diventando sempre più popolare in tutto il mondo. Lo stage si è concluso con una foto di gruppo che ha immortalato i partecipanti e i Maestri presenti. Un evento di grande successo, che ha permesso di diffondere la passione per le arti marziali e migliorare le competenze di tutti i partecipanti.