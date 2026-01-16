Stadio di Vittoria, consegnati i lavori per le torri faro e l’efficientamento energetico

Sono stati consegnati ufficialmente i lavori di manutenzione meccanica straordinaria ed efficientamento energetico delle torri faro dello Stadio Comunale di Vittoria, segnando un passaggio importante nel processo di ammodernamento delle infrastrutture sportive della provincia di Ragusa.

L’intervento, dal valore complessivo di 200.000 euro, riguarda l’adeguamento dell’impianto di illuminazione, con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza, la sicurezza e l’affidabilità, riducendo al contempo i consumi energetici e i costi di gestione. Un’operazione che consentirà allo stadio di rispondere in modo più adeguato alle esigenze delle società sportive, degli atleti e del pubblico.

La procedura di affidamento è stata gestita dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Vittoria, ed è stata aggiudicata alla Duesse Universal S.r.l., che ha presentato un’offerta con un ribasso dell’11% rispetto all’importo posto a base di gara, ritenuto congruo rispetto ai valori di mercato.

I lavori interesseranno le torri faro esistenti e prevedono interventi mirati di manutenzione straordinaria e l’adozione di soluzioni tecnologiche orientate al risparmio energetico e alla riduzione dell’impatto ambientale. L’aggiornamento dell’impianto di illuminazione permetterà di garantire una migliore qualità della luce durante le competizioni sportive e le manifestazioni pubbliche.

L’intervento renderà inoltre possibile un utilizzo più ampio e flessibile dello stadio comunale, favorendo non solo lo svolgimento delle attività sportive, ma anche l’organizzazione di eventi e iniziative di carattere culturale e ricreativo, con ricadute positive sull’intero territorio.

L’iter amministrativo si è concluso con la determinazione dirigenziale del 30 dicembre 2025. Considerata la natura straordinaria delle opere, sono previsti tempi di esecuzione contenuti, così da restituire in breve tempo un impianto più moderno, efficiente e funzionale alla città di Vittoria. A darne notizia l’on. Ignazio Abbate.

