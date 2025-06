Sport, entusiasmo e giovani talenti: grande festa a Modica per la tappa finale del Torneo S3 Silver

Corso Umberto si è trasformato, per un giorno, in una grande palestra a cielo aperto, animata da sorrisi, passione e tanto entusiasmo. È andata in scena domenica scorsa la terza e conclusiva tappa del Torneo S3 Silver di pallavolo, promosso dal Comitato Monti Iblei e organizzato dalla Volley Modica, che ha riunito decine di giovani atleti provenienti dalle province di Ragusa e Siracusa.

L’evento ha unito sport e bellezza, regalando ai partecipanti – e ai numerosi spettatori – un’esperienza unica nel cuore barocco della città. Un autentico colpo d’occhio: file di campi da gioco allestiti lungo il corso, genitori-tifosi sugli spalti improvvisati, e soprattutto tanti piccoli pallavolisti pronti a dare il meglio tra una schiacciata e un sorriso.

Oltre il risultato: vince lo spirito di squadra



A farla da padrone non sono stati classifiche o punteggi, ma il piacere di stare insieme, la passione per la pallavolo e il valore della condivisione. “È stata una bellissima giornata di sport e divertimento – ha dichiarato con soddisfazione Giorgio Scavino – resa possibile anche grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale, che ha accolto con entusiasmo la tappa conclusiva dopo quelle di Cassibile e Ferla.”

Una sinergia vincente



L’organizzazione è stata impeccabile: oltre alla Volley Modica, che ha schierato ben quattro squadre (due di primo e due di secondo livello Silver), hanno collaborato attivamente anche le società Dike Volley e Green Sport, contribuendo al successo della manifestazione. “Tutto questo – ha aggiunto Scavino – è frutto del lavoro instancabile di Francesca Giucastro, Vincenzo Nastasi e Giorgio Iemmolo, che hanno reso possibile un evento coinvolgente anche per le famiglie. Il coinvolgimento dei genitori è stato straordinario: hanno tifato, partecipato, sostenuto. È il miglior segnale che si potesse sperare.”

Volley Modica in crescita: due talenti al Trofeo delle Regioni



E mentre si chiude in bellezza il Torneo S3 Silver, per la Volley Modica arrivano anche soddisfazioni a livello nazionale: Paolo Macca (in prestito dalla Koira Volley Vittoria) e Antonio Majorani (dal Giarratana Volley), entrambi classe 2009 e protagonisti nei campionati giovanili con la società biancoazzurra, da oggi sono a Monopoli per rappresentare la Sicilia al Trofeo delle Regioni, il torneo giovanile più prestigioso d’Italia.

