Sport, cultura e paesaggi unici: la Sicilia si accende con la Baroque Race

Correre nel cuore del Barocco siciliano, immersi nella bellezza senza tempo di Ragusa, Modica e Scicli: è questa la magia della Baroque Race, che sabato 6 luglio 2025 torna con la sua 14ª edizione del Memorial Giorgio Buscema, diventando un appuntamento fisso nel calendario nazionale UISP e un’eccellenza di turismo sportivo nel Sud Italia.

Coniugare sport, cultura e paesaggio è da sempre l’obiettivo della manifestazione, riuscita negli anni a diventare una delle gare più suggestive del panorama podistico nazionale. Il percorso classico di 24 km, con partenza alle 7:00 da Piazza Pola a Ragusa Ibla, attraversa alcuni dei luoghi più iconici e suggestivi del Val di Noto, patrimonio mondiale dell’umanità.

La Baroque Race 2025 si arricchisce anche di una prova collaterale: la Baroque Sprint, una 10,2 km con partenza da Modica, proprio davanti al maestoso Teatro Garibaldi. La gara, in doppia formula agonistica e non competitiva, è aperta a tutti coloro che desiderano vivere l’emozione di correre in uno dei centri storici più affascinanti d’Italia.

L’iniziativa è organizzata dall’ASD No al Doping Ragusa, con il patrocinio dei Comuni di Ragusa, Modica e Scicli, il supporto dell’assessore allo sport Simone Digrandi e della UISP territoriale Iblei, presieduta da Tonino Siciliano. Quest’anno, a sostenere la manifestazione come partner ufficiale, anche l’azienda Albani O.P. “Insieme secondo natura”.

Le iscrizioni sono in continuo aumento, con la partecipazione già confermata di numerosi atleti di rilievo provenienti da tutta Italia. Tutti i dettagli e le iscrizioni online su: www.maratonadiragusa.com

© Riproduzione riservata