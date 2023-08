Spinti con bastoni dalle punte in ferro: una quindicina di migranti feriti, sbarcati a Pozzallo

Spinti dentro la bagnarola con la quale hanno attraversato il canale di Sicilia con dei pungoli, bastoni con le punte in ferro e una quindicina dei migranti sbarcati a mezzogiorno a Pozzallo ne portano i segni. Ferite profonde alla schiena, al torace, sulle braccia e agli inferiori. I trafficanti non hanno avuto scrupoli per spingerli sulla barca e in fretta.

Salvati da una nave mercantile

I migranti erano stati salvati da una nave mercantile – la ‘Valle di Cordoba’ – e appena entrati nelle acque nazionali italiane sono stati trasbordati su una motovedetta della Guardia costiera, la Cp 325. Una famiglia siriana con due bambini, 6 anni il maschietto e 12 la femminuccia. Il gruppo in totale era formato da 23 uomini, una donna, una bambina e 12 minori maschi. Hanno dichiarato di provenire da Egitto e Sud Sudan. Sono stati medicati in banchina e Pozzallo e condotti all’hot spot.