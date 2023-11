Spacciava davanti scuola di Vittoria. Disposto Daspo per un giovane già tratto in arresto

Un giovane, già tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti di fronte a una scuola di Vittoria, è stato colpito da un Daspo Urbano, un divieto di avvicinamento alle istituzioni scolastiche.

Il giovane in questione è stato recentemente arrestato in flagranza di reato dai poliziotti del Commissariato, che lo hanno sorpreso mentre spacciava droga nei pressi di un istituto scolastico a Vittoria. L’intervento rapido e attento degli agenti è stato innescato dalla sospetta attività di spaccio, evidenziata da un insolito andirivieni di studenti in direzione dell’uomo.

Durante la perquisizione successiva, i poliziotti hanno scoperto che il giovane deteneva circa 5 grammi di marijuana, confezionati in bustine di cellophane, oltre a una somma di 30 euro in banconote di vario taglio, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Il Questore Vincenzo Trombadore, valutando la pericolosità del giovane tratto in arresto, ha emesso il provvedimento D.A.C.Ur. Questo atto amministrativo vieta al giovane di stazionare nelle immediate vicinanze di tutti gli istituti scolastici situati nel Comune di Vittoria per i prossimi due anni. Una misura decisa e incisiva, mirata a proteggere la comunità scolastica da potenziali rischi e a dissuadere comportamenti illegali in prossimità delle istituzioni educative.

COSA E’ IL DASPO URBANO

L’obiettivo di tali azioni è garantire maggiore sicurezza ai cittadini, adottando misure preventive per contrastare ogni forma di illegalità. Il Daspo Urbano, formalmente noto come D.A.C.Ur., è un provvedimento che può essere adottato nei confronti di individui denunciati negli ultimi tre anni per reati gravi commessi in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento, o nelle loro immediate vicinanze. È applicato anche per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, quando la condotta del soggetto può rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica.