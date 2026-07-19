Sospeso l’affidamento ai servizi sociali: 35enne ragusano torna in carcere dopo un intervento della Polizia

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La Polizia di Stato di Ragusa ha eseguito un provvedimento di carcerazione nei confronti di un uomo di 35 anni, residente nel capoluogo ibleo, dopo che il Magistrato di Sorveglianza ha disposto la sospensione provvisoria dell’affidamento al servizio sociale cui era sottoposto.

Il decreto, emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa, è scaturito dagli accertamenti avviati in seguito a un intervento delle Volanti della Questura per un presunto episodio di maltrattamenti ai danni della convivente dell’uomo.

A seguito dell’intervento, la Squadra Mobile ha svolto ulteriori approfondimenti investigativi, raccogliendo le dichiarazioni della persona offesa e acquisendo la documentazione sanitaria. Gli elementi emersi avrebbero evidenziato gravi violazioni delle prescrizioni previste dalla misura alternativa alla detenzione di cui il 35enne beneficiava.

Alla luce delle risultanze investigative, il Magistrato di Sorveglianza ha disposto la sospensione dell’affidamento al servizio sociale, con conseguente emissione dell’ordine di carcerazione.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria.



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