Sospesa licenza a un locale di Modica: troppe violazioni durante la festa di Halloween

Sospesa licenza a un locale di Modica per gravi violazioni durante un controllo amministrativo effettuato dalla polizia durante la notte di Halloween.

Le violazioni

La polizia ha riscontrato diverse violazioni. Gli spazi esterni, autorizzati solo per uso estivo e con capienza limitata, erano stati utilizzati in modo non conforme, ospitando numerosi avventori intenti a ballare, molti dei quali minorenni. Assenza di sistemi contapersone per monitorare le presenze ai varchi di accesso e superamento della capienza massima consentita, con conseguente sovraffollamento. Violati anche i limiti degli orari autorizzati per l’evento musiciale e inoltre è stato richiesto un pagamento per l’accesso alla zona di intrattenimento, anche tramite prevendita, in violazione delle disposizioni della licenza.

Al titolare è stata sospesa la licenza per 15 giorni ed è stato segnalato alle autorità competenti per le violazioni riscontrate. Sono previste sanzioni amministrative.

